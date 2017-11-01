Экипировка «Ратник» прошла испытания – ВИДЕО

2017-11-01 16:48 | www.oxu.az | 3

В России прошли испытания защитного костюма «Ратник-2», способного выдержать взрыв, сообщает Оxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

Сотрудница центрального НИИ машиностроения Виктория Колесникова протестировала экипировку и прошлась в ней по минному полю.

Кроме того, новейшая версия российской экипировки может выдержать попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с расстояния 100 метров.

Элементы «Ратника-2» сейчас испытываются в войсках. Второе поколение экипировки отличается от первого уменьшенным весом носимого снаряжения, повышенным классом защиты бронежилетов, наличием интегрированных систем управления и средств связи. Помимо комплекса индивидуальной защиты, тестируется ряд новых приборов — тепловизионные и ночные прицелы и другая электроника. Также идет апробация двух автоматов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.

Н.Г.