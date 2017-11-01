Сильный ветер доставил проблемы жителям Хыналыга

2017-11-01 16:54 | www.oxu.az | 3

Сильный ветер привел к последствиям в селе Хыналыг Губинского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, дувший 5 дней сильный ветер 1 ноября еще больше усилился.

В результате были повреждены крыши средней школы Хыналыга, а также нескольких домов и построек, порваны электрические линии и линии связи.

По словам представителя административной власти района Насими Мамедова, для устранения последствий принимаются соответствующие меры. Подача электроэнергии уже восстановлена усилиями ОАО «Азеришыг».

A.M.

