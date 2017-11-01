Али Гасанов: Политическая воля Президента Ильхама Алиева создала возможность для превращения очередного исторического проекта в реальность (версия 2)

2017-11-01 18:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Решительная политическая воля Президента Ильхама Алиева создала возможность для превращения очередного исторического проекта в реальность.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) 30 октября стало важным историческим событием как в общественно-политической и экономической жизни Азербайджана, так и в глобальном масштабе.

«По мнению большинства экспертов, наряду с тем, что БТК даст серьезный толчок укреплению торгово-экономических связей между европейскими и азиатскими странами, экономическому развитию государств региона и росту их геополитического влияния в мире, он также имеет особое значение в первую очередь с точки зрения обеспечения геополитических интересов Азербайджана», - отметил Али Гасанов.

По его словам, именно целенаправленная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым по использованию богатых природных ресурсов Азербайджана, благоприятного географического положения, транспортно-коммуникационных возможностей, соединяющих Запад с Востоком, и других геополитических преимуществ в соответствии с национальными интересами, коренным образом укрепила место и роль нашей страны на международной арене.

«БТК построен в связи с необходимостью создания на евразийском пространстве нового и более экономически выгодного маршрута в сфере торговых связей, грузоперевозок. Известно, что сегодня ЕС и Китай выступают как основные экономические центры силы в евразийском регионе. Между ними грузоперевозки осуществляются с севера по Транссибирской железной дороге через территорию России, а с юга - через Индийский океан и Суэцкий канал. Однако с точки зрения отличающихся геополитических интересов отношения ЕС и Китая к этим транспортным маршрутам различны. Страны ЕС считают, что прохождение северного железнодорожного маршрута через российскую территорию порождает большие политические риски. Согласно другому подходу, грузоперевозки по южному морскому маршруту приводят к значительной потере времени, что невыгодно с точки зрения экономической эффективности. Поэтому БТК смог привлечь к себе внимание как новый маршрут, как проект, достаточно повышающий потенциал транзитных перевозок по южному и северному направлениям и сулящий серьезную эффективность в геополитическом аспекте», - отметил Али Гасанов.

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