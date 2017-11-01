Прокуратура предупредила руководителя сайта

2017-11-01 17:00 | www.oxu.az | 2

Руководитель еще одного азербайджанского сайта получил предупреждение.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенного в прокуратуре расследования было установлено, что на сайте Teref.info преднамеренно и в предвзятой форме распространяются сведения сенсационного характера, не основанные на конкретных фактах и преследующие цель бросить тень на работу государственных органов и должностных лиц с целью замешательства в обществе, нарушая таким образом требования положения Закона Азербайджанской Республики «О средствах массовой информации».

В связи с вышеуказанным главный редактор сайта был вызван в Генпрокуратуру, где на основании закона Азербайджана «О прокуратуре», закона «О СМИ» ему было вынесено предупреждение о недопустимости распространения заведомо предвзятой и противоречащей требованиям законодательства информации. В случае повторения подобного в отношении него будут приняты предусмотренные законом меры.

A.M.

