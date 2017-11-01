Похороны народного артиста Азербайджана Рафига Гусейнова состоятся 3 ноября

2017-11-01 19:20 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Похороны известного азербайджанского диктора, народного артиста Азербайджана Рафига Гусейнова состоятся третьего ноября.
Тело народного артиста Азербайджана Рафига Гусейнова будет привезено в Баку вечером второго ноября.
Церемония прощания с народным артистом пройдет третьего ноября в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова с 10:00 до 12:00
Траурная церемония пройдет в тот же день в Мечети Гейдар. Гусейнов будет похоронен на Ясамальском кладбище в Баку.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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