Проводимые в Азербайджане экономические реформы проявляются в международных рейтингах - депутат

2017-11-01 19:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Азербайджане экономические реформы проявляются и в международных рейтингах.

Об этом Trend в среду сказал член комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам экономической политики, промышленности и предпринимательства, депутат Айдын Гусейнов, комментируя отчет Всемирного банка "Doing Business 2018: Реформы с целью создания новых рабочих мест".

Депутат отметил, что отчеты подобных авторитетных структур имеют важное значение для привлечения иностранных инвестиций. По его словам, при подготовке таких отчетов и рейтинговых списков за основу берется множество экономических анализов, и это играет важное значение в выборе инвесторов.

"В частности тот факт, что Азербайджан занял 10-е место по реформам, проводимым в сфере защиты прав миноритарных инвесторов, является деталью, которая привлечет внимание инвесторов. Другим важным параметром является то, что для начала бизнеса в стране требуется 4-5 дней, что может считаться примером для многих развивающихся стран. Резкое продвижение Азербайджана в рейтинге на восемь ступеней показывает, что проводимая под руководством главы государства новая экономическая политика оправдывает себя. Я считаю, что пока это предварительные результаты реформ", - сказал Гусейнов.

По его словам, в предстоящие годы Азербайджан повысит международный авторитет и еще более улучшит позиции в рейтингах.

"Наша страна увидит плоды этого успеха в притоке инвестиций", - сказал депутат.

Отметим, что во вторник группа Всемирного банка (ВБ) опубликовала обновленный отчет Doing Business. Среди 190 стран Азербайджан занял 57-е место, балл по показателю "удаленность от предельных значений" составил 70,19. В предыдущем рейтинге Азербайджан занял 65-е место и получил 67,07 балла.

В обновленном рейтинге Азербайджан улучшил позиции по шести из 10 индикаторов: доступ к электроэнергии (улучшение на три ступени по сравнению с предыдущим рейтингом), регистрация имущества (одна ступень), защита прав малых инвесторов (22 ступени), оплата налогов (пять ступеней), исполнение контрактов (шесть ступеней), решение вопросов, связанных с банкротством (39 ступеней).

Самого большого прогресса Азербайджан добился по показателю "решение вопросов, связанных с банкротством" (39 ступеней). В целом Азербайджан вошел в тройку лидеров региона Европы и Центральной Азии по количеству реформ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)