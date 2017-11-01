В Москве студент колледжа убил своего преподавателя

2017-11-01 17:26 | www.oxu.az | 4
Никаких криков и шума не было слышно из аудитории политехнического колледжа на западе Москвы, где студент зарезал своего преподавателя.
Тело убитого 44-летнего преподавателя обнаружил его коллега.
Никто не заметил, что в классе находится еще одно тело, сообщает Оxu.Az со ссылкой на канал Mash.
"Мы сначала подумали, что это упавший манекен", - говорят учащиеся колледжа о студенте третьего курса Андрее Емельянинкове.
Тело напавшего на преподавателя основ безопасной жизнедеятельности, а затем покончившего с собой 18-летнего студента нашли в дальнем углу аудитории под партой.
Известно, что студент перед самоубийством сделал селфи на фоне зарезанного им преподавателя.
Как сообщают коллеги убитого, он был классным руководителем убийцы.
Студент прогулял две недели, а когда явился, преподаватель пригрозил ему отчислением.
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Н.Г.