Готовится к изданию книга об истории чешско-азербайджанских отношений (ФОТО)

2017-11-01 19:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве Чехии в Азербайджане состоялось мероприятие, посвященное предстоящему изданию книги об истории чешско-азербайджанских отношений, сообщает Trend Life.

На мероприятии были представлены материалы, на основе которых будет подготовлена первая часть книги. Презентацию провел заместитель посла Чехии в Азербайджане Петр Вагнер.

"На сегодняшней презентации показана работа, которую проводили совместно чешские и азербайджанские историки. В ходе исследований было обнаружено много новых документов, показывающих, что отношения между нашими народами – очень долгие, благотворные", - сказал дипломат.

По его словам, издание книги запланировано на июнь 2018 года. Она выйдет на трех языках - английском, азербайджанском и чешском.

Книга об истории чешско-азербайджанских отношений будет охватывать период с XIV века до 2015 года. В работе над изданием используются материалы из архивов Чехии и Азербайджана.

Гостям презентации были продемонстрированы различные архивные документы, фотографии, вырезки из газет, письма и другие материалы, рассказывающие об истории чешско-азербайджанских отношений.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)