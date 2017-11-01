В Грузии страдающим игроманией запретят посещать казино

2017-11-01 17:36 | www.oxu.az | 5

Министерство финансов Грузии внесло в парламент пакет законопроектов, согласно которым в заведениях для азартных игр запретят играть гражданам страны до 21 года, а иностранным – до 18 лет, а также лицам с игровой зависимостью.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Sputnik Грузия.

В случае нарушения, заведению придется заплатить штраф в размере 5 тысяч лари (более 1,9 тысячи долларов), а при повторном нарушении – 10 тысяч лари (более 3,8 тысячи долларов).

Поправки должны быть внесены в Кодекс административных нарушений Грузии. В нем также появится норма о запрете на участие в компьютерных системных играх лицам, не зарегистрированным в едином реестре игроков. Нарушение будет караться штрафом в том же размере, что и предыдущее.

Под компьютерными системными играми подразумеваются игры по телефону, интернету или при помощи игровых аппаратов, в том числе казино и тотализаторы.

Игорные заведения будут обязаны проверять всех посетителей в реестре зависимых от игры лиц.

Согласно поправкам, зависимым будет считаться физическое лицо, у которого есть непреодолимое желание играть в азартные или призовые игры и который внесен в список зависимых.

Н.О.