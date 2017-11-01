Навальный пообещал подать в суд на Путина

2017-11-01 17:45 | www.oxu.az | 5

Политик Алексей Навальный в своем блоге заявил о намерении подать в суд на президента России Владимира Путина и его администрацию.

Как передает Oxu.Az, в качестве повода для подачи иска Навальный назвал отказ согласовать встречи с избирателями в городах России и отсутствие предложения альтернативных площадок для их проведения.

«В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы», - написал Навальный. По его словам, «все эти незаконные указания» «отданы лично Путиным».

Алексей Навальный также заявил, что его штаб не будет отказываться от встреч с избирателями, но переведет их в другой формат: будет проводить встречи «на частной земле и в частных помещениях».

Н.О.