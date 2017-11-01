Рухани: “Эта встреча является показателем дружбы и искренних отношений между тремя странами”

2017-11-01 21:31 | www.apa.az | 5

Эта встреча является показателем дружбы и искренних отношений между тремя странами.

Как передает АПА, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани по итогам переговоров с российским и азербайджанским коллегами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

«Мы намерены создать зелёный таможенный коридор между тремя странами и соблюдать единые таможенные стандарты», - заявил Рухани.

Он также отметил, что стороны поговорили о сотрудничестве в банковской сфере и использовании национальных валют при торговле друг с другом.