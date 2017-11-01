Москва, Баку и Тегеран намерены расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере

2017-11-01 21:45 | www.apa.az | 5

Москва, Баку и Тегеран по итогам встречи на высшем уровне намерены углубить взаимодействие на международных энергетических площадках и расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, подписанном в среду президентами России, Ирана и Азербайджана Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым.

Стороны, кроме того, высказались в поддержку реализации проекта по соединению электросетей трех государств и договоренностей по торговле электроэнергией.

Москва, Тегеран и Баку подчеркивают важность совместных усилий по дальнейшей активизации торгово-экономических связей и отмечают необходимость создания благоприятных условий для развития взаимных инвестиций.

Кроме того, стороны подчеркнули важность укрепления связей между представителями коммерческими структур и создания необходимых условий для деятельности торгово-промышленных палат и продвижения интересов деловых кругов.

"Стороны подтверждают значимость сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта в целях модернизации транспортной инфраструктуры и развития международного транспортного коридора "Север - Юг".

В связи с этим стороны подчеркивают необходимость скорейшей реализации проекта по строительству железнодорожной линии Решт - Астара", - говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули важность дальнейшего облегчения визового режима для граждан государств.