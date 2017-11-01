ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне

2017-11-01 22:24 | www.apa.az | 5

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания 31 октября — 1 ноября сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.