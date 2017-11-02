Cовместное заявление: “Неурегулированные конфликты в регионе являются существенным препятствием для регионального сотрудничества”

2017-11-02 00:06 | www.apa.az | 4

Неурегулированные конфликты в регионе являются существенным препятствием для регионального сотрудничества.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита президентов Азербайджана, Ирана и России, распространенном в среду пресс-службой Кремля.

"Стороны признают, что неурегулированные конфликты в регионе являются существенным препятствием для регионального сотрудничества, и в связи с этим подчёркивают важность их скорейшего мирного урегулирования путём переговоров на основе принципов и норм международного права и принятых в соответствии с ними решений и документов", - говорится в заявлении.

Также, стороны выразили решимость противодействовать терроризму, экстремизму и транснациональной организованной преступности.