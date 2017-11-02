Ильхам Алиев о трехстороннем формате сотрудничества

2017-11-02 00:10 | www.oxu.az | 4

Трехсторонний формат сотрудничества имеет большое значение для региональной безопасности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехстороннем саммите президентов Азербайджана, Ирана и России, прошедшем в среду в Тегеране.

Глава государства сказал, что первый трехсторонний саммит был проведен в прошлом году в Баку по инициативе Азербайджана, что у этого формата есть прекрасное будущее.

«Трехсторонний формат сотрудничества имеет большое значение для региональной безопасности. Наше успешное сотрудничество играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе», - сказал Президент Ильхам Алиев и отметил, что Азербайджан является единственной страной в мире, которая имеет сухопутную границу с Россией и Ираном, и это географическое расположение позволяет трем странам успешно сотрудничать во всех сферах.

Отметив, что достигнутые в прошлом году договоренности уже претворены в жизнь, глава государства довел до сведения, что в этом году торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос более, чем на 60, а с Ираном - более, чем на 30 процентов. Сказав, что Азербайджан совершенствует свою железнодорожную инфраструктуру и строит железную дорогу до границы с Ираном, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время азербайджанский участок транспортного коридора «Север-Юг» полностью готов к эксплуатации, что достигнута договоренность о финансировании строительства железной дороги Астара-Решт, что все три страны вносят вклад в энергетическую безопасность мира.

«Наше сотрудничество естественное, искреннее и построено на основе взаимного уважения и дружбы», - сказал глава государства и довел до сведения коллег, что эти связи имеют большое значение как для народов трех стран, так и для региона.

С.Б.

