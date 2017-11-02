В Тегеране состоялся трехсторонний Саммит глав государств Азербайджана, Ирана и России - ОБНОВЛЕНО

2017-11-02 00:33 | www.apa.az | 5

1 ноября в Тегеране состоялся трехсторонний Саммит президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и президента России Владимира Путина.

Как сообщает АПА, главы государств выступили на встрече. В заключение встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Роухани и президент России Владимир Путин подписали Совместную декларацию Саммита. Затем главы государств выступили с заявлениями для печати.

Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что второй Саммит трехстороннего формата в Тегеране также связан с дружбой и добрососедством, выразил уверенность в том, что потенциал наших стран послужит процветанию наших народов.

Говоря о значении транспортного коридора Север-Юг, Хасан Роухани довел до внимания, что эта дорога, пройдя через Азербайджан и Россию, протянется до Европы. Отметив, что наши страны обладают хорошими нефтегазовыми ресурсами и уникальным международным положением, президент Ирана подчеркнул, что на проведенных встречах, наряду со многими экономическими сферами, в центре внимания находились экологические вопросы, в частности, вопросы, касающиеся Каспийского моря, состоялся обмен мнениями о правовом статусе Каспия, указал на важность сотрудничества трех стран в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и организационной преступностью. Хасан Роухани также сообщил, что по предложению Владимира Путина стороны договорились провести очередной Саммит в России.

Президент Ильхам Алиев отметил, что по инициативе Азербайджана первый трехсторонний Саммит прошел в Баку в августе прошлого года, и у этого формата прекрасное будущее. «Трехсторонний формат сотрудничества имеет большое значение для региональной безопасности. Наше успешное сотрудничество играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе»,- сказал глава государства. Он отметил, что Азербайджан – единственная страна в мире, имеющая сухопутную границу с Россией и Ираном, и это географическое расположение позволяет нам успешно сотрудничать во всех сферах. Сообщив, что достигнутые в прошлом году соглашения уже претворены в жизнь, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что экономические связи между нашими странами развиваются, в этом году товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился более чем на 60 процентов, а с Ираном – более чем на 30 процентов. Отметив, что Aзербайджан усовершенствовал свою железнодорожную инфраструктуру, построена железная дорога до границы с Ираном, глава государства подчеркнул, что в настоящее время азербайджанская часть транспортного коридора Север-Юг полностью готова к эксплуатации, сообщил, что достигнуто соглашение по финансированию прокладки железной дороги Aстара-Решт, наша страна вносит вклад в энергетическую безопасность мира. «Наше сотрудничество естественно, искренне, построено на основе дружбы и взаимного уважения»,- сказал глава государства. Он довел до внимания, что эти связи имеют большое значение как для наших народов, так и региона.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча, прошедшая теплой атмосфере, принесет пользу нашим странам и народам. Отметив, что были обсуждены важные вопросы, связанные с сохранением стабильности, борьбой с преступностью и терроризмом, Владимир Путин сообщил, что в центре внимания находились в основном экономические вопросы. Сообщив, что транспортный коридор Север-Юг уже работает в тестовом режиме, президент России подчеркнул, что этот маршрут продемонстрировал свою эффективность. Отметив, что Россия, Азербайджан и Иран являются крупными производителями углеводородных ресурсов, Владимир Путин подчеркнул необходимость координации в этой сфере. Глава Российского государства отметил важное значение сотрудничества в гуманитарной, образовательной, культурной сферах, в области здравоохранения, межрегиональных связей.

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20:13

В Тегеране началась трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Ирана и России.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, на встрече будет обсуждаться проект транспортного коридора «Север-Юг», региональные вопросы, а также взаимоотношения между тремя странами и перспективы дальнейшего развития.