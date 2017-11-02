Президент Ильхам Алиев: “Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена”

2017-11-02 02:10 | www.apa.az | 5

“Утверждение сегодня в мире норм международного права является одним из важнейших вопросов повестки дня. К сожалению, во многих случаях эти нормы не работают и грубо нарушаются. Наглядным примером тому является армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт”.

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Ильхам Алиев на трехстороннем саммите президентов Азербайджана, Ирана и России, прошедшем в Тегеране.

Глава государства отметил, что вот уже более 20 лет Армения удерживает под оккупацией Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, являющиеся исконными землями, неотъемлемой частью Азербайджана: «На оккупированных землях население Азербайджана подверглось политике этнической чистки, 1 миллион наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Следует отметить, что влиятельные международные организации приняли соответствующие постановления и резолюции в связи с данным конфликтом. В их числе можно назвать резолюции ведущей структуры мира – Совета Безопасности ООН, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с наших оккупированных земель, аналогичные постановления и резолюции, принятые Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, ОБСЕ и другими организациями. Однако Армения игнорирует их. Она не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН, продолжает захватническую политику. Необходимо как можно скорее положить конец армянской оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена».

Глава государства сказал, что в некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН исполняются немедленно: «Резолюции же, принятые в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, вот уже более 20 лет остаются на бумаге. Это показатель двойных стандартов. Сегодняшний статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Наши беженцы и переселенцы должны вернуться на земли предков, и территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена».