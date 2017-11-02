США предъявили Саипову обвинения в терроризме

2017-11-02 02:25 | www.apa.az | 5

США предъявили обвинения в терроризме уроженцу Узбекистана, 29-летнему Сайфулло Саипову.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил врио прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким.

По его словам, Нью-йоркскому террористу грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены.