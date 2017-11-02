Президент Ильхам Алиев: “Объем инвестирования экономики Азербайджана Ираном и Россией растет”

2017-11-02 02:58 | www.apa.az | 4

«В январе-сентябре 2017 года товарооборот Азербайджана с Россией и Ираном значительно вырос по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. В дальнейшем нам необходимо сохранить и нарастить эту позитивную динамику. Растет объем инвестирования экономики Азербайджана Ираном и Россией».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Ильхам Алиев на трехстороннем саммите президентов Азербайджана, Ирана и России, прошедшем в Тегеране.

Глава государства отметил, что после прошлогоднего саммита иранские компании вложили крупные инвестиции в строительство в Азербайджане заводов по производству автомобилей и лекарственных препаратов: «Наши страны успешно сотрудничают и в нефтегазовой сфере. Вот уже более 20 лет иранские и российские компании участвуют в разработке нефтегазовых месторождений в азербайджанском секторе Каспия. Развивается сотрудничество в области электроэнергетики. Азербайджан соединил свои энергетические линии и с Ираном, и с Россией. Энергетические системы Азербайджана и России функционируют в параллельном рабочем режиме. Энергетические системы двух стран связаны линиями электропередачи «Хачмаз-Дербенд» и «Ялама». А энергетические системы Ирана и Азербайджана соединяют электрические линии «Имишли-Парсабад». Вступило в силу и реализуется соглашение о строительстве Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанций на реке Араз. Строительство Ордубадской гидроэлектростанции идет успешно».

Президент отметил, что хорошие результаты дает трехстороннее сотрудничество в транспортном секторе: «В этом году Азербайджан построил свою железную дорогу до границы с Ираном. Одновременно мы построили и сдали в эксплуатацию железнодорожный мост протяженностью 82 метра над рекой Астара. Кроме того, азербайджанская сторона взяла в долгосрочную аренду на территории Ирана дорогу протяженностью 1,4 км и для строительства терминалов - участок площадью 35 гектаров. В этом году между тремя странами были согласованы тарифы на перевозку по железным дорогам. Таким образом, железная дорога от азербайджано-российской границы до границы Азербайджана с Ираном приведена в полную готовность к эксплуатации. Эта дорога является важной частью транспортного коридора Север-Юг. Одновременно Азербайджан готов принять участие в финансировании строительства железной дороги Астара-Решт на территории Ирана. Недавно успешно завершились переговоры с иранской стороной о кредитном соглашении в объеме 500 миллионов долларов по строительству железной дороги Астара-Решт и оснащению ее оборудованием».

Глава государства сказал, что в следующем году будет сдана в эксплуатацию современная магистральная автомобильная дорога Баку-граница с Ираном: «Строительство последнего участка магистральной автомобильной дороги Баку-граница с Россией также будет завершено на высочайшем уровне в следующем году.Таким образом, процесс создания азербайджанского участка транспортного коридора Север-Юг вступил в заключительную стадию. Транспортный коридор Север-Юг представляет большое значение для многих стран».