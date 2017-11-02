Мугабе призвал к возобновлению смертной казни

2017-11-02 00:34 | www.oxu.az | 4

Президент Зимбабве Роберт Мугабе призвал к возобновлению смертной казни после того, как более 50 человек отозвались на вакансию палача, передает Oxu.Az со ссылкой AFP.

Высшая мера не применялась в Зимбабве с 2005 года после того как последний палач вышел на пенсию

«Я думаю, давайте восстановим смертную казнь», - сказал Мугабе, выступая на похоронах ветерана борьбы за независимость Зимбабве. Он отметил, был потрясен количеством недавних убийств в Зимбабве после получения отчета о преступлении от начальника полиции. «Люди играют со смертью, убивая друг друга», - сказал 93-летний президент. «Разве для этого мы освободили эту страну? Мы хотим, чтобы эта страна была мирной и счастливой, а не страной с людьми, которые убивают друг друга», - отметил Мугабе.

Правозащитные организации не раз призывали Мугабе отменить смертную казнь. По последним данным, в камере смертников в Зимбабве находятся 92 человека. Конституция страны освобождает всех женщин от высшей меры, а также мужчин в возрасте до 18 лет и старше 69 лет.

С.Б.

