В Баку парень изуродовал родственницу

2017-11-02 00:57 | www.oxu.az | 4

В Баку в молодой человек изрезал девушке лицо.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Бинагадинского района.

Во вторник, 31 октября, жительница Баку Ганиева Бахтиля Сахиб гызы, 1994 года рождения, обратилась с заявлением в 40-е отделение полиции Бинагадинского района и показала, что в тот же день в 18:00 на территории поселка Сулутепе на нее с ножом напал ранее судимый Амрахов Гейдар Насиб оглу, 1993 года рождения. Молодой человек исполосовал девушке не только лицо, но и ранил ее в области ноги и рук.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленником оказался двоюродный брат Ганиевой. Ранее он был осужден по статье 126 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса АР.

Задержанный позднее оперативниками Амрахов в ходе допроса показал, что конфликт с сестрой возник из-за ее неудачного выбора работы. Девушка устроилась работать официанткой в кафе в поселке Сулутепе, где Амрахова знают все в округе. Сам факт того, что его сестра работает в кафе, где посетители одни мужчины, унижает его достоинство, заявил Амрахов, добавив, что это обстоятельство бросает тень на репутацию его родственницы.

Он пытался объяснить это двоюродной сестре, но она в корне не была согласна с такой постановкой вопроса. В итоге произошел конфликт, в котором Амрахов пустил в дело нож.

Следствие по факту продолжается.

С.Б.

