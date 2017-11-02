Азербайджан, Иран и Россия намерены создать благоприятные условия для взаимных инвестиций

2017-11-02 00:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Иран и Россия отмечают необходимость создания благоприятных условий для развития торговли и осуществления взаимных инвестиций. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита президентов Азербайджана, Ирана и России, распространенном в среду пресс-службой Кремля.

"Стороны, подчёркивая важность совместных усилий по дальнейшей активизации торгово-экономических связей, отмечают необходимость создания благоприятных условий для развития торговли и осуществления взаимных инвестиций. Приоритетными направлениями взаимодействия являются промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, финансово-банковская сфера и область таможенного регулирования. Стороны, подтверждая важность укрепления связей между представителями коммерческих структур, подчёркивают необходимость создания надлежащих условий для деятельности торгово-промышленных палат и продвижения интересов деловых кругов", отмечается в заявлении.

Помимо этого ,стороны подчёркивают необходимость скорейшей реализации проекта по строительству железнодорожной линии Решт – Астара.

"Стороны подтверждают значимость сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта в целях модернизации транспортной инфраструктуры и развития международного транспортного коридора «Север – Юг». В связи с этим Стороны подчёркивают необходимость скорейшей реализации проекта по строительству железнодорожной линии Решт – Астара", - говорится в заявлени.

Отмечая ключевую роль России, Азербайджана и Ирана в устойчивом функционировании региональных и мировых энергетических рынков, стороны поддержали расширение сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сферах, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировки и своповых поставок нефти и нефтепродуктов, а также углубление взаимодействия на международных энергетических площадках.

"Стороны в целях устойчивого регионального развития высказываются в поддержку реализации проекта по соединению электросетей Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран и договорённостей по торговле электроэнергией", - подчеркивается в заявлении.