Президенты Азербайджана, Ирана и России выступили с совместными заявлениями для прессы (ФОТО)

2017-11-02 01:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду, после завершения трехстороннего саммита в Тегеране Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Ирана Хасан Роухани и Президент России Владимир Путин выступили в заявлениями для прессы.

Заявление Президента Ирана Хасана Роухани

-Уважаемые гости.

Выражаю признательность Президенту Российской Федерации господину Владимиру Путину и Президенту Азербайджанской Республики уважаемому господину Ильхаму Алиеву. Они приняли мое приглашение и прибыли в Тегеран для того, чтобы мы смогли провести нашу вторую трехстороннюю встречу. Эта встреча опирается на дружбу и соседство трех стран. Эта дружба, искренность и наше географическое соседство, культурные связи между тремя странами способствовали тому, чтобы мы были более настойчивы в расширении связей и использовали существующие возможности.

Как на Бакинской, так и на Тегеранской встречах мы обсудили очень важные вопросы. Мы будет стремиться к решению этих вопросов и впредь.

Первый вопрос – транзитный вопрос между тремя странами, а также создание транзита между Азиатским и Европейским регионами. На самом деле эти два континента соединит транспортный коридор Север-Юг. Мы приняли решение о том, чтобы порт Бендер-Аббас соединился с Хельсинки, и мы соединили Азию с Европой. Этот транзитный маршрут проходит через Азербайджан, Россию, Восточную и Северную Европу. Также мы хотим расширить сотрудничество в области автомобильных дорог и морского транспорта. Мы, три страны, расположенные на берегу Каспия, используя возможности этого моря, являющегося морем дружбы в регионе, должны добиться развития наших стран,

Мы также приняли решение еще больше усилить связи трех стран в экономической сфере. Мы предприняли очень важный шаг в этой сфере. Мы предприняли важный шаг для соединения с Евразийским союзом. Это очень важный шаг для расширения связей между Ираном и Евразийским союзом.

Мы также хотим создать зеленую таможенную зону между тремя странами и применять единые таможенные стандарты.

Мы коснулись расширения сотрудничества в банковской сфере, вопроса использования национальной валюты. Мы обсудили возможности использования между Ираном и Азербайджаном, Ираном и Россией, а также в двусторонних и трехсторонних торговых обменах трех стран друг с другом свои национальных валют.

Есть очень хорошие возможности для сотрудничества в энергетической сфере. Все три страны обладают нефтяными и газовыми ресурсами, очень привилегированной позицией в регионе. Наше сотрудничество в технологической сфере, производстве и экспорте нефти и газа и вложение совместных инвестиций в эти отрасли очень важно. Мы считаем очень важным соединение электрических сетей трех стран. Мы должны взаимно использовать электроэнергию трех стран. Мы очень хотим сотрудничать в экологической сфере на Каспийском море. Как три прибрежные страны Каспийского моря мы должны расширять сотрудничество. Мы также должны поскорее завершить определение правового статуса Каспийского моря, чтобы использовать его возможности.

Господин Владимир Путин предложил провести очередную встречу в России, и мы приняли это. Мы признательны господину Путину за это его предложение. Очередная наша встреча состоится в следующем году в России.

Кроме сотрудничества между тремя странами, мы также поговорили о региональном сотрудничестве, сотрудничестве в области региональной безопасности. Роль всех трех стран в безопасности региона, в частности, в борьбе с терроризмом и радикализмом очень важна. Особенно плодотворным было наше сотрудничество с Россией. Переговоры Ирана, Турции и России в Астане были очень важны для установления мира в Сирии. На этой нашей встрече мы также обсудили вопросы сотрудничества трех стран в области региональной безопасности, борьбы с терроризмом, радикализмом, контрабандой наркотиков.

Добрососедской политикой, пользуясь своими возможностями, мы должны помогать друг другу во имя развития наших стран и наших народов. Спасибо.

Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева

– Уважаемый Президент Роухани.

Уважаемый Президент Путин.

Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, хочу выразить признательность господину Президенту Роухани за приглашение и оказанное гостеприимство. Очень рад вновь находиться в братской стране.

Сегодня мы провели встречи с Президентом Роухани и Президентом Путиным, связанные с дальнейшим развитием азербайджано-иранских и азербайджано-российских связей. Мы еще раз убедились в том, что наши связи развиваются очень успешно, стремительно и находятся на высоком уровне.

Что касается трехстороннего формата сотрудничества, то, как вам известно, первый Саммит был проведен в августе прошлого года в Баку по инициативе Азербайджана. Сегодняшний же Саммит свидетельствует о том, что этот формат имеет очень большое значение и прекрасное будущее. Наше трехстороннее сотрудничество вполне естественно, потому что наши народы объединяет общая история, а также география. Испокон веков наши народы находились в тесной связи друг с другом.

Трехсторонний формат сотрудничества имеет большое значение для региональной безопасности. Считаю, что наше успешное сотрудничество играет очень важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в регионе. Конечно, нас объединяют многие экономические инфраструктурные проекты, о которых Президент Роухани сказал в своем выступлении. Азербайджан – единственная страна в мире, которая имеет сухопутную границу и с Россией, и с Ираном, и это географическое положение, конечно, диктует, чтобы мы очень успешно сотрудничали во всех сферах.

За время, минувшее с прошлого Саммита, произошли очень важные события. Несмотря на то, что минуло чуть более года, договоренности, достигнутые в прошлом году, сегодня находят свое отражение в жизни. В частности, должен отметить сотрудничество в экономической сфере. Сегодня в ходе Саммита прозвучали цифры, в этом году наш товарооборот с Россией увеличился более чем на 60 процентов, с Ираном – более чем на 30 процентов. В прошлом году товарооборот между Ираном и Азербайджаном вырос на 70 процентов. Это, в первую очередь, показывает, что между тремя странами существуют очень искренние дружеские отношения. Естественно, экономический сектор, деловые круги это видят и пользуются этим. Вместе с тем, растущий товарооборот показывает, что наша экономика успешно развивается, и резкое падение цен на нефть в мире не оказало серьезного влияния на нашу экономику.

Одновременно за период, минувший с прошлого Саммита, Азербайджан усовершенствовал свою железнодорожную инфраструктуру и построил оставшуюся часть до иранской границы. Сооружен также мост над рекой Астарачай, и первый поезд в марте этого года пересек азербайджано-иранскую границу. В настоящее время азербайджанская часть транспортного коридора Север-Юг полностью готова к эксплуатации. В то же время, я говорил об этом и во время Саммита, пусть и пресса это знает, между Ираном и Азербайджаном достигнуты договоренности по финансированию железной дороги Астара-Решт, документ парафирован и сейчас после организации внутренних процедур, после того, как эти процедуры будут пройдены, данный вопрос также найдет свое решение.

Наше сотрудничество в нефтегазовой отрасли имеет свою историю. Это сотрудничество тоже естественно, потому что три страны вносят свой вклад в вопросы энергетической безопасности мира. Одновременно наши страны сыграли очень большую роль в стабилизации цен на нефть. Сегодня мы видим, что страны ОПЕК и не-ОПЕК искренне сотрудничают друг с другом, и в результате этого сотрудничества цены на нефть сейчас поднялись на приемлемый уровень.

Мы соединили наши электрические линии как с Ираном, так и с Россией, и это также создает прекрасную основу для регионального сотрудничества. Словом, в течение одного года многие вопросы нашли свое решение, и я уверен, что в результате достигнутых сегодня договоренностей и выполнения Тегеранской декларации мы до следующего Саммита проинформируем общественность о более лучших результатах.

Еще раз хочу сказать, что наше сотрудничество естественное, искреннее, построено на основе дружбы, взаимоуважения, и это сотрудничество очень важно для наших народов, наших стран и представляет очень большое значение для региона.

Еще раз выражаю признательность Президенту Роухани за организацию этого Саммита на высоком уровне. Спасибо.

Заявление Президента России Владимира Путина

-Уважаемые дамы и господа.

Со своей стороны хотел бы выразить удовлетворение результатами нашей совместной работы. Хочу поблагодарить руководство Ирана за приглашение, а жителей Тегерана - за терпение, которого они набрались в ходе наших передвижений по городу. Мы видели, как это непросто. Но надеюсь, что наша работа сегодня не прошла даром. Мы действительно обсуждали очень важные вопросы трехстороннего формата, но уверен, что, работая таким образом - открыто, доброжелательно, с обоюдным стремлением к положительному результату, - наша работа будет приносить пользу нашим странам, нашим государствам, нашим народам.

Мы обсуждали важные вопросы в сфере стабильности, борьбы с преступностью, с терроризмом, но во главе угла, конечно, лежат проблемы экономического характера. Коллеги мои об этом уже сказали, мне бы не хотелось повторяться. Хотел бы только добавить, что тот важный, очень важный коридор Север-Юг, о котором здесь уже говорилось, в тестовом режиме отработал. В прошлом году из Индии были осуществлены поставки через Иран в Россию и дальше. Этот маршрут показал свою экономическую целесообразность и эффективность.

Известно хорошо, что Россия, Иран и Азербайджан - крупные производители углеводородов, но это не значит, что мы должны конкурировать. Это значит, что мы должны координировать свои усилия. Кстати говоря, координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты, но это было бы невозможно, если бы к этой работе не присоединились страны, не входящие в этот картель. То же самое происходит и в рамках Организации производителей газа - здесь мы сотрудничаем и будем сотрудничать дальше.

Я бы хотел обратить внимание на то, что, несмотря на большое производство углеводородов в каждой из наших стран, есть, как ни странно, интерес к поставкам этого сырья друг другу, имея в виду внутреннюю логистику. Например, мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров.

Мы говорили о развитии отношений в других секторах. Весьма важным, на наш взгляд, является сотрудничество в гуманитарных областях: в образовательной сфере, сфере медицины, контактах между регионами наших государств, и разумеется, в области культуры.

И, само собой разумеется, коллеги тоже говорили об этом, мы все - прикаспийские государства. Надеюсь, что в ближайшее время мы закончим согласование всех параметров наших договоренностей, которые должны быть подписаны в ближайшее время по каспийской проблематике, по статусу Каспия. В ходе сегодняшнего визита состоялись и двусторонние переговоры, и с Президентом Азербайджана мы встречаемся часто. Мы «сверили часы» по некоторым наиболее важным направлениям, отметили рост товарооборота в двустороннем формате и поговорили о перспективных направлениях нашего взаимодействия. С Президентом Роухани говорили, разумеется, о двусторонних контактах, в том числе в сфере экономики - это энергетика, транспортное машиностроение, сельское хозяйство. Состоялась очень обстоятельная беседа с Верховным руководителем Ирана, она была очень содержательной и очень полезной. И в первом, и во втором случае мы подробно обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, вопросы, связанные с договором по иранской ядерной проблематике и, разумеется, по ситуации в Сирии говорили подробно. Я хотел бы отметить, что мы работаем с Ираном весьма продуктивно, нам удается согласовывать позиции по сирийской проблематике.

Благодаря нашим совместным усилиям, а также усилиям Турции, как вы знаете, очень позитивно развивается ситуации на самой территории в борьбе с терроризмом, и переговорный процесс, который проходит в Астане, очередной раунд которого только что завершился, и завершился положительно.

Здесь еще очень много вопросов, проблем. Ни одну из них невозможно решить в каком-то одностороннем порядке. Ни одна из сторон в одностороннем порядке решить эту проблему не может. Мы очень рассчитываем на дальнейшее позитивное сотрудничество с иранскими партнерами и друзьями и очень высоко оцениваем результаты сегодняшнего визита.

Хочу поблагодарить господина Президента за ту атмосферу, которая была создана в ходе сегодняшней работы.

Благодарю вас за внимание.

Затем был дан официальный прием. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев присутствовал на официальном приеме.

1 ноября завершился рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран.