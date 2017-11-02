Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана, России и Ирана наглядно показывает, как должны строиться отношения между соседями

2017-11-02 02:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Трехстороннее сотрудничество Азербайджана, России и Ирана наглядно показывает, как должны строиться отношения между соседями. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехстороннем саммите президентов Азербайджана, Ирана и России, прошедшем в среду в Тегеране.

Глава государства выразил благодарность Президенту Ирана Хасану Роухани за оказанное гостеприимство.

"Сегодняшний саммит имеет большое значение. Эта встреча является важным шагом в деле укрепления созданного в прошлом году трехстороннего формата сотрудничества высокого уровня. В августе прошлого года в Баку состоялся первый саммит президентов Ирана, России и Азербайджана. Прекрасные результаты встречи послужили углублению трехстороннего сотрудничества. Убежден, что сегодняшняя встреча также сыграет роль в решении многих важных вопросов", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан – единственная страна в мире, имеющая границы и с Ираном, и с Россией.

"Географическое положение наших стран является важным фактором нашего сотрудничества. А исторические связи наших народов составляют прочную основу партнерства между тремя странами. Азербайджан осуществляет успешное сотрудничество с Ираном и Россией в рамках международных организаций. Хотел бы отметить нашу совместную деятельность с Ираном в рамках Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества (ЭКО), а с Россией – в рамках СНГ, ОБСЕ, Организации Черноморского экономического сотрудничества. Мы также активно сотрудничаем в рамках ООН", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что утверждение сегодня в мире норм международного права является одним из важнейших вопросов повестки дня.

"К сожалению, во многих случаях эти нормы не работают и грубо нарушаются. Наглядным примером тому является армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Вот уже более 20 лет Армения удерживает под оккупацией Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, являющиеся исконными землями, неотъемлемой частью Азербайджана. На оккупированных землях население Азербайджана подверглось политике этнической чистки, 1 миллион наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Следует отметить, что влиятельные международные организации приняли соответствующие постановления и резолюции в связи с данным конфликтом. В их числе можно назвать резолюции ведущей структуры мира – Совета Безопасности ООН, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с наших оккупированных земель, аналогичные постановления и резолюции, принятые Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, ОБСЕ и другими организациями. Однако Армения игнорирует их. Она не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН, продолжает захватническую политику. Необходимо как можно скорее положить конец армянской оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. В некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН исполняются немедленно. Резолюции же, принятые в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, вот уже более 20 лет остаются на бумаге. Это показатель двойных стандартов. Сегодняшний статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Наши беженцы и переселенцы должны вернуться на земли предков, и территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что трехсторонний формат создал хорошую возможность для повышения нашего экономического сотрудничества на более высокий уровень.

"Увеличение товарооборота, взаимное инвестирование – важнейшие вопросы, стоящие на повестке дня. Следует отметить, что в январе-сентябре 2017 года товарооборот Азербайджана с Россией и Ираном значительно вырос по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. В дальнейшем нам необходимо сохранить и нарастить эту позитивную динамику. Растет объем инвестирования экономики Азербайджана Ираном и Россией. После прошлогоднего саммита иранские компании вложили крупные инвестиции в строительство в Азербайджане заводов по производству автомобилей и лекарственных препаратов. Российская же компания вкладывает крупные инвестиции в строительство еще одного завода лекарственных препаратов. В свою очередь и Азербайджан увеличивает вложение инвестиций в обе страны. Эти инвестиционные проекты служат проявлением взаимной дружбы и доверия. Как результат успешного развития связей между тремя странами, увереннее стали вкладывать инвестиции и деловые круги. Надеюсь, что сегодняшний саммит послужит еще большему воодушевлению бизнесменов наших стран и увеличению взаимного инвестирования", - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан, Иран и Россия успешно сотрудничают и в нефтегазовой сфере.

"Вот уже более 20 лет иранские и российские компании участвуют в разработке нефтегазовых месторождений в азербайджанском секторе Каспия. Развивается сотрудничество в области электроэнергетики. Азербайджан соединил свои энергетические линии и с Ираном, и с Россией. Энергетические системы Азербайджана и России функционируют в параллельном рабочем режиме. Энергетические системы двух стран связаны линиями электропередачи «Хачмаз-Дербенд» и «Ялама». А энергетические системы Ирана и Азербайджана соединяют электрические линии «Имишли-Парсабад». Вступило в силу и реализуется соглашение о строительстве Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанций на реке Араз. Строительство Ордубадской гидроэлектростанции идет успешно", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что хорошие результаты дает трехстороннее сотрудничество в транспортном секторе.

"В этом году Азербайджан построил свою железную дорогу до границы с Ираном. Одновременно мы построили и сдали в эксплуатацию железнодорожный мост протяженностью 82 метра над рекой Астара. Кроме того, азербайджанская сторона взяла в долгосрочную аренду на территории Ирана дорогу протяженностью 1,4 км и для строительства терминалов - участок площадью 35 гектаров. В этом году между тремя странами были согласованы тарифы на перевозку по железным дорогам. Таким образом, железная дорога от азербайджано-российской границы до границы Азербайджана с Ираном приведена в полную готовность к эксплуатации. Эта дорога является важной частью транспортного коридора Север-Юг. Одновременно Азербайджан готов принять участие в финансировании строительства железной дороги Астара-Решт на территории Ирана. Недавно успешно завершились переговоры с иранской стороной о кредитном соглашении в объеме 500 миллионов долларов по строительству железной дороги Астара-Решт и оснащению ее оборудованием. В следующем году будет сдана в эксплуатацию современная магистральная автомобильная дорога Баку-граница с Ираном. Строительство последнего участка магистральной автомобильной дороги Баку-граница с Россией также будет завершено на высочайшем уровне в следующем году. Таким образом, процесс создания азербайджанского участка транспортного коридора Север-Юг вступил в заключительную стадию. Транспортный коридор Север-Юг представляет большое значение для многих стран", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что соединяющее три страны Каспийское море - общее достояние.

"Каспий – море мира, дружбы и сотрудничества. На Каспийском море осуществляется надежное сотрудничество в деле пограничной охраны. Недавно в рамках «Армейских международных игр - 2017», проведенных по инициативе Министерства обороны России, в Баку были организованы международные соревнования «Кубок моря – 2017». Кроме того, корабли наших Военно-морских сил осуществляют взаимные дружественные визиты. К хорошим результатам привели усиление мер безопасности на Каспии, совместная борьба с наркотрафиком, контрабандой. Сотрудничество в этих сферах представляет важное значение", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан также вносит вклад в укрепление межцивилизационного, межрелигиозного диалога.

"Начавшийся в 2008 году по нашей инициативе «Бакинский процесс», объединяющий более 100 мусульманских и христианских стран, получает поддержку и высокую оценку ООН. Проведенные в 2015 и 2017 годах в Баку первые Европейские игры и IV Игры исламской солидарности с участием более 100 стран являлись не только спортивными соревнованиями, но и нашим очередным вкладом в межкультурный диалог", - сказал глава государства.

Завершая выступление Президент Азербайджана отметил, что ирано-российско-азербайджанское трехстороннее сотрудничество служит обеспечению безопасности, стабильности, экономического развития в регионе.

"Это сотрудничество наглядно показывает, как должны строиться отношения между соседями. Мы показываем пример дружбы и добрососедства. Наши связи опираются на принципы взаимного уважения, взаимопонимания, доброй воли и дружбы. Уверен, что наше трехстороннее сотрудничество будет успешно продолжаться и впредь", - сказал Президент Ильхам Алиев.