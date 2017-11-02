Президент Ильхам Алиев: Необходимо как можно скорее положить конец армянской оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена

2017-11-02 02:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Необходимо как можно скорее положить конец армянской оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трехстороннем саммите президентов Азербайджана, Ирана и России, прошедшем в среду в Тегеране.

Глава государства сказал, что утверждение сегодня в мире норм международного права является одним из важнейших вопросов повестки дня.

«К сожалению, во многих случаях эти нормы не работают и грубо нарушаются. Наглядным примером тому является армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Вот уже более 20 лет Армения удерживает под оккупацией Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов, являющиеся исконными землями, неотъемлемой частью Азербайджана. На оккупированных землях население Азербайджана подверглось политике этнической чистки, один миллион наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что влиятельные международные организации приняли соответствующие постановления и резолюции в связи с данным конфликтом.

«В их числе можно назвать резолюции ведущей структуры мира – Совета Безопасности ООН, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с наших оккупированных земель, аналогичные постановления и резолюции, принятые Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, ОБСЕ и другими организациями. Однако Армения игнорирует их. Она не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН, продолжает захватническую политику. Необходимо как можно скорее положить конец армянской оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН исполняются немедленно.

«Резолюции же, принятые в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, вот уже более 20 лет остаются на бумаге. Это является показателем двойных стандартов. Сегодняшний статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Это показатель двойных стандартов. Сегодняшний статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Наши беженцы и переселенцы должны вернуться на земли предков, и территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена», - подчеркнул Президент Азербайджана.