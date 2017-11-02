Пучдемон отказался приезжать в Испанию

2017-11-02 02:13 | www.oxu.az | 3

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался приезжать на допрос в Национальную судебную палату Испании.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката Пола Бекаерта.

Бекаерт уточнил, что Пучдемон готов ответить на вопросы из Бельгии.

Ранее судебная палата вызвала Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства для дачи показаний. Они должны явиться в суд 2 и 3 ноября. Как отмечалось, в случае неявки их объявят в розыск, и по запросу они могут быть арестованы бельгийскими правоохранительными органами.

С.Б.

