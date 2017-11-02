ВВС Израиля нанесли аудар по позициям в Сирии с территории Ливана

2017-11-02 02:55 | www.trend.az | 4

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам на территории Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана.

"По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа", - рассказал собеседник агентства.

Израильская военные отказываются комментировать сообщения об очередном авиаударе по Сирии и о своей причастности к нему.

