Азербайджан, Иран и Россия хотят создать зеленую таможенную зону - Роухани

2017-11-02 03:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Иран и Россия хотят создать зеленую таможенную зону и применять единые таможенные стандарты. Об этом, в частности, сказал президент Ирана Хасан Роухан, выступая с совместным с президентами Азербайджана и России заявлением для прессы по завершении трехстороннего саммита глав государств, прошедшем в среду в Тегеране.

Роухани отметил, что участники саммита также коснулись расширения сотрудничества в банковской сфере, вопроса использования национальных валют.

"Мы обсудили возможности использования между Ираном и Азербайджаном, Ираном и Россией, а также в двусторонних и трехсторонних торговых расчётах трех стран друг с другом своих национальных валют",- сказал глава государства.

Президент Ирана отметил, что на Тегеранской встрече был обсужден транзитный вопрос между тремя странами, а также создание транзита между Азиатским и Европейским регионами.

"На самом деле эти два континента соединит транспортный коридор Север-Юг. Мы приняли решение о том, чтобы порт Бендер-Аббас соединился с Хельсинки, и мы соединили Азию с Европой. Этот транзитный маршрут проходит через Азербайджан, Россию, Восточную и Северную Европу. Также мы хотим расширить сотрудничество в области автомобильных дорог и морского транспорта. Мы, три страны, расположенные на берегу Каспия, используя возможности этого моря, являющегося морем дружбы в регионе, должны добиться развития наших стран", - сказал глава государства.