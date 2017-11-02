Президент Ильхам Алиев: Процесс создания азербайджанского участка транспортного коридора Север-Юг вступил в заключительную стадию

2017-11-02 04:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Процесс создания азербайджанского участка транспортного коридора Север-Юг вступил в заключительную стадию. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Хасаном Рухани и Президентом Владимиром Путиным заявлением для прессы по завершении трехстороннего саммита, прошедшем в среду в Тегеране.

Президент Азербайджана отметил, что трехстороннее сотрудничество в транспортном секторе дает хорошие результаты.

"В этом году Азербайджан построил свою железную дорогу до границы с Ираном. Одновременно мы построили и сдали в эксплуатацию железнодорожный мост протяженностью 82 метра над рекой Астара. Кроме того, азербайджанская сторона взяла в долгосрочную аренду на территории Ирана дорогу протяженностью 1,4 км и для строительства терминалов - участок площадью 35 гектаров", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в этом году между тремя странами были согласованы тарифы на перевозку по железным дорогам.

"Таким образом, железная дорога от азербайджано-российской границы до границы Азербайджана с Ираном приведена в полную готовность к эксплуатации. Эта дорога является важной частью транспортного коридора Север-Юг. Одновременно Азербайджан готов принять участие в финансировании строительства железной дороги Астара-Решт на территории Ирана. Недавно успешно завершились переговоры с иранской стороной о кредитном соглашении в объеме 500 миллионов долларов по строительству железной дороги Астара-Решт и оснащению ее оборудованием", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в следующем году будет сдана в эксплуатацию современная магистральная автомобильная дорога Баку-граница с Ираном.

"Строительство последнего участка магистральной автомобильной дороги Баку-граница с Россией также будет завершено на высочайшем уровне в следующем году. Таким образом, процесс создания азербайджанского участка транспортного коридора Север-Юг вступил в заключительную стадию. Транспортный коридор Север-Юг представляет большое значение для многих стран", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев