Президент Ильхам Алиев: “Совместная борьба с наркотрафиком и контрабандой на Каспии привели к хорошим результатам”

2017-11-02 04:25 | www.apa.az | 5

“Cоединяющее нас Каспийское море – наше общее достояние. Каспий – море мира, дружбы и сотрудничества. На Каспийском море осуществляется надежное сотрудничество в деле пограничной охраны”.

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Ильхам Алиев на трехстороннем саммите президентов Азербайджана, Ирана и России, прошедшем в Тегеране.

Глава государства сказал, что недавно в рамках «Армейских международных игр - 2017», проведенных по инициативе Министерства обороны России, в Баку были организованы международные соревнования «Кубок моря – 2017»: «Кроме того, корабли наших Военно-морских сил осуществляют взаимные дружественные визиты. К хорошим результатам привели усиление мер безопасности на Каспии, совместная борьба с наркотрафиком, контрабандой. Сотрудничество в этих сферах представляет важное значение”.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан также вносит вклад в укрепление межцивилизационного, межрелигиозного диалога: «Начавшийся в 2008 году по нашей инициативе «Бакинский процесс», объединяющий более 100 мусульманских и христианских стран, получает поддержку и высокую оценку ООН. Проведенные в 2015 и 2017 годах в Баку первые Европейские игры и IV Игры исламской солидарности с участием более 100 стран являлись не только спортивными соревнованиями, но и нашим очередным вкладом в межкультурный диалог».

По словам главы государства ирано-российско-азербайджанское трехстороннее сотрудничество служит обеспечению безопасности, стабильности, экономического развития в регионе: «Это сотрудничество наглядно показывает, как должны строиться отношения между соседями. Мы показываем пример дружбы и добрососедства. Наши связи опираются на принципы взаимного уважения, взаимопонимания, доброй воли и дружбы. Уверен, что наше трехстороннее сотрудничество будет успешно продолжаться и впредь».