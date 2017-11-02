Лига чемпионов: “Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” вышли в 1/8 финала - РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-11-02 04:35 | www.apa.az | 5

1 ноября в группах E, F, G и H Лиги чемпионов состоялись матчи четвертого тура группового этапа.

Как сообщает АПА, в группе Е Ливерпуль во второй раз подряд разгромил Марибор и удержал лидерство в квартете. В другом матче Севилья взяла реванш у московского Спартака за разгром две недели назад и вышла на второе место. Ливерпуль, Севилья и Спартак разыграют между собой места в плей-офф Лиги чемпионов в оставшихся двух турах.

Ливерпуль – Марибор 3:0

Голы: Салах, 49, Джан, 64, Старридж, 90

Севилья – Спартак 2:1

Голы: Ленгле, 31, Банега, 59 – Зе Луиш, 78

В группе F путевку в плей-офф после четвертой победы подряд гарантировал себе Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы одержала выездную волевую победу над Наполи и поставила под сомнение проход неаполитанцев в следующую стадию турнира. Шахтер остался вторым, обыграв в Харькове Фейеноорд. Для выхода в плей-офф "Горнякам" хватит одного очка в оставшихся двух матчах.

Шахтер - Фейеноорд 3:1

Голы: Феррейра, 14, Марлос, 17, 68 - Йоргенсен, 12

Наполи – Манчестер Сити 2:4

Голы: Инсинье, 21, Жоржиньо, 62 (с пенальти) – Отаменди, 34, Стоунз, 48, Агуэро, 69, Стерлинг, 90+2

В квартете G Бешикташ потерял первые очки, сыграв вничью с Монако, но все равно очень близок к выходу в плей-офф. В борьбе за вторую путевку в 1/8 финала Порту на своем поле одолел РБ Лейпциг.

Порту – РБ Лейпциг 3:1

Голы: Эррера, 13, Данилу, 62, Макси Перейра, 90+3 – Вернер, 48

Бешикташ – Монако 1:1

Голы: Тосун, 54 (с пенальти) – Рони Лопеш, 45+1

Из группы H в плей-офф вышел Тоттенхэм, неожиданно уверенно разобравшись на своем поле с Реалом. Дубль в этой встрече оформил Делле Алли. Дортмундская Боруссия второй раз подряд не смогла обыграть аутсайдера квартета - кипрский АПОЭЛ, сыграв вничью 1:1. Именно испанская и немецкая команды оспорят между собой второе место от этой группы в плей-офф.

Боруссия Д – АПОЭЛ 1:1

Голы: Геррейру, 29 – Поте, 51

Тоттенхэм - Реал 3:1

Голы: Алли, 27, 56, Эриксен, 65 - Роналду, 80