В Колорадо два человека стали жертвами стрельбы у магазина Walmart - ОБНОВЛЕНО

2017-11-02 06:12 | www.apa.az | 5

Два человека погибли в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила городская полиция.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

"Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована в больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

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Неизвестный устроил стрельбу около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, несколько человек получили ранения.

Как передает АПА, об этом сообщила городская полиция.

"Стрельба только что произошла у (магазина), несколько человек пострадали. Пожалуйста, не приближайтесь к этому району", — говорится в сообщении полиции в Twitter.