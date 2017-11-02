В Колорадо два человека стали жертвами стрельбы у магазина Walmart - ОБНОВЛЕНО

2017-11-02 06:12 | www.apa.az | 5
Два человека погибли в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила городская полиция.
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.
"Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована в больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
***
05:21
Неизвестный устроил стрельбу около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, несколько человек получили ранения.
Как передает АПА, об этом сообщила городская полиция.
"Стрельба только что произошла у (магазина), несколько человек пострадали. Пожалуйста, не приближайтесь к этому району", — говорится в сообщении полиции в Twitter.