Визит Трампа в Пекин пройдет с 8 по 10 ноября

2017-11-02 07:08 | www.apa.az | 5

Министерство иностранных дел Китая окончательно подтвердило в четверг утром, что первый официальный визит в Пекин президента США Дональда Трампа пройдет с 8 по 10 ноября.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"Президент Трамп посетит Китай 8-10 ноября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина",- говорится в заявлении.

Отмечается, что "в ходе визита лидеры двух стран обменяются взглядами по вопросам двусторонних отношений, а также по основным международным проблемам".