Страны региона видят будущее в центральноазиатской кооперации

2017-11-02 07:17 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Cтранам Центральной Азии добиться перемен к лучшему в развитии торгово-экономических связей внутри региона позволит только центральноазиатская кооперация через обмен опытом, развитие технических навыков, улучшение таможенного регулирования.

К таким выводам пришли участники состоявшегося в октябре в Алматы VII Центрально-азиатского торгового форума «Перспективы роста: торговля, транспорт и плодоовощной сектор».

Об этом информирует Госкомконкуренции Узбекистана, который в составе делегации страны представлял начальник Управления развития конкурентной среды Комитета Улугбек Камалетдинов.

Участниками форума стали более 500 руководителей компаний, представителей государственного сектора из стран Центральной Азии, других государств Азиатского региона и Европы. В ходе двухдневного форума они обсуждали развитие торгового сотрудничества внутри региона и перспективы более активного участия центральноазиатских государств в мировой торговле.

Одна из главных тем связана с повышением экспорта овощей и фруктов из стран ЦА, преодолением трудностей в транспортировке и логистике.

Согласно приведенным данным, на внутрирегиональную торговлю приходится всего 5% от общего объема внешней торговли, осуществляемой странами ЦА и эта проблема не теряет актуальности.

При этом отмечено, что за последние годы страны Центральной Азии сделали значительные шаги для развития торговых отношений с соседями. Так, сроки прохождения железнодорожных составов из Китая в Европу через Казахстан сократились до 15 дней против 45 дней доставки по морю.

В Узбекистане проведены в последнее время реформы, направленные на развитие международной торговли. В результате в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страна увеличила экспорт на 126%.

В результате снижения акцизов на некоторые виды продуктов товарооборот за 7 месяцев между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 35%, а к 2020 году его планируется увеличить до $5 млрд.

В феврале т.г. Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о сокращении тарифов на перевозку железнодорожным транспортом, уменьшились и сроки доставки – теперь сельхозпродукция из Ташкента до Астаны доходит за три дня. Восстановлено воздушное сообщение между Ташкентом и Душанбе, узбекские сельхозпроизводители начали поставлять свежую вишню в Китай и Корею.

Однако Центральная Азия все еще занимает одно из последних мест в плане мировой интеграции, хотя экспортерам сельхозпродукции выход на международные рынки дает колоссальные возможности для развития бизнеса: например, одна только Индия в прошлом году закупила сухой горох на $4 млрд.

В рамках торгового форума была организована выставка, на которой представлены новые технологии, оборудование и услуги в сфере плодоовощного сектора, транспорта и логистики с целью снижения производственных и транспортных расходов. Узбекские компании смогли заключить на выставке взаимовыгодные контракты на поставку своей продукции на рынки Казахстана, России, Индии и других стран.

(Автор: Диана Алиева)