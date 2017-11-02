Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Нью-Йорке

2017-11-02 07:19 | www.trend.az | 4

АШХАБАД, /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с произошедшим в Нью-Йорке террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

«Самым решительным образом выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – говорится в послании.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)