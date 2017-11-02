Назначен посол Туркменистана в Испании

2017-11-02 07:20 | www.trend.az | 4

АШХАБАД, /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Итальянской Республике (город Рим) Бердимырат Реджепов назначен одновременно послом в королевстве Испания, говорится в указе президента страна.

Европейский Союз, в том числе Испания связывает с Туркменистаном, располагающего мировыми запасами природного газа диверсификацию источников энергоносителей.

Перспективным направлением туркмено-испанского партнерства назывались такие сферы, как строительство, энергетика, газопереработка, создание промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры.

(Автор: Гусейн Гасанов)