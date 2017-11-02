Туркменский президент объявил выговоры ряду членов правительства

2017-11-02 07:27 | www.trend.az | 4

АШХАБАД, /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговоры ряду членов правительства, сообщает в четверг госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Распоряжением главы государства, за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ненадлежащую организацию работ в курируемых отраслях, в частности ТЭК вице-премьеру Максату Бабаеву объявлен выговор.

Другим распоряжением за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, не обеспечение выполнения заданий председателю государственной службы морского и речного транспорта Аманмырату Гурдову объявлен строгий выговор.

Также за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения заданий министру железнодорожного транспорта Дерьягулы Бяшимову объявлен строгий выговор.

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, не обеспечение выполнения производственных заданий председателю государственного объединения пищевой промышленности Максату Аннанепесову объявлен выговор.

(Автор: Гусейн Гасанов)