Туркменистан и Таджикистан обсудят в верхах сотрудничество в сферах энергетики и транспорта

2017-11-02 07:30 | www.trend.az | 4

АШХАБАД, /Trend/ - Официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан начинается 2 ноября, говорится в распостраненном в четверг сообщении туркменского правительства.

Как ожидается, по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном будут подписаны важные двусторонние документы.

"Очередная туркмено-таджикская встреча в верхах призвана закрепить достигнутые ранее межправительственные договорённости и обозначить новые приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества",- пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Безусловно, это станет важным этапом в развитии дружественных отношений стран-соседей, народы которых объединяют неразрывные узы братства и добрососедства, а также исторически сложившиеся духовно-культурные связи, пишет газета Ватан.

Среди совместных выгодных экономических мероприятий, называют проект строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ), претворение в жизнь

которого призвано способствовать активизации торгово-экономических связей на всем пространстве Евразийского континента.

В Душанбе накануне состоялся бизнес-форум, приуроченный к официальному визиту президента Туркменистана. К настоящему моменту двусторонняя договорно-правовая база состоит из более 40 межправительственных и межведомственных документов.

Газета Нейтральный Туркменистан отмечает, что среди актуальных направлений партнерства отмечены взаимодействие в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, энергетической отрасли и переработке полезных ископаемых, инфраструктурные проекты регионального значения.

Таджикистан мог бы принять участие и в совместных предприятиях по производству стекла, лакокрасочных и других материалов, а также предприятий, специализирующихся на переработке аграрной продукции.

(Автор: Гусейн Гасанов)