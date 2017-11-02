Туркменистан нацелен на диверсификацию маршрутов поставок природного газа на мировые рынки - президент

2017-11-02 07:52 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Ведётся большая работа по диверсификации маршрутов поставок туркменского природного газа на мировые рынки, отмечает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем обращении к участникам открывающейся в четверг в Ашхабаде международной нефтегазовой выставки- конференции.

"Ярким свидетельством тому является и реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Твёрдо уверен в особой значимости данного проекта с экономической точки зрения для соседних и других государств региона",- сказано в

приветствии главы государства.

Туркменистан занимает одну из лидирующих позиций в мире по запасам углеводородов. За последние годы проделана большая работа по добыче, переработке, стабильной и надёжной поставке этих ресурсов потребителям.

"Воплощаются в жизнь грандиозные проекты по освоению гигантского, уникального по своим объёмам газового месторождения «Галкыныш» (второго крупнейшего в мире - Тренд), строительству новых заводов по переработке природного газа и производству продукции, пользующейся на мировых рынках повышенным спросом".

В обращении также отмечается, что масштабные работы по поэтапному освоению месторождения «Галкыныш» призваны обеспечивать природным газом трубопровод ТАПИ.

"В целях привлечения инвестиций в такие проекты в стране создан и соблюдается режим наибольшего благоприятствования",- подчеркивает Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркменистан придаёт большое значение не только его экспортным поставкам по трубопроводам, но и глубокой переработке газа. В стране реализуются меры по производству из углеводородов высоко востребованной конкурентоспособной продукции.

Туркменистан играет роль одного из ключевых игроков на энергетическом рынке в Каспийском регионе и занимает четвертое место в мире по запасам газа.

На данном этапе Туркменистан поставляет газ в Иран и Китай. С декабря 2015 года ведется строительство туркменского участка газопровода ТАПИ. Обсуждается и проект Транскаспийского газопровода через Азербайджан в Турцию и Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов)