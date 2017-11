Erdoğan'dan İbadi'ye: Bizi mecbur bırakmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, terörler mücadele konusunda da çok önemli açıklamalar yaptı.

BİZİ MECBUR BIRAKMAYIN

Irak merkezi hükümetinin şu anda PKK'ya karşı bir silahlı girişimi söz konusu değil. Onların şu an öncelikli hedefi DEAŞ. Bizim, elbette illa onların bir şey yapmalarını bekleyecek halimiz yok. Bunu İbadi'ye de söyledim. Biz bölücü terör örgütüne karşı şu anda sınırlarımızda tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Ülkemize yönelik olumsuz bir gelişme ya da oralardan bir taciz söz konusu olursa, sınır ötesinde operasyonlara her an girebiliriz. Bizim buna mecbur edilmememiz için neler yapılması gerektiğini İbadi'ye anlattım.

ABD SÖZÜNÜ TUTMADI, BİZ DE GİRDİK:

Biz Cerablus'ta niye adım attık? Çünkü (ABD) Cerablus konusunda bize verdikleri sözü tutmadılar. Sözlerini tutmadıkları için de biz oraya girdik Hakeza Rai'de, Bab'da... Şimdi İdlip'de Rusya ile dayanışma içindeyiz.