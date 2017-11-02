Российские телеканалы все чаще рассказывают о достопримечательностях Узбекистана

2017-11-02 08:27 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Творческая группа российского телеканала «МИР» 31 октября т.г. в Ташкенте приступила к съемочным работам для специального репортажа «Пять причин посетить Ташкент».

По данным Госкомтуризма, репортаж осветит самые посещаемые достопримечательности Ташкента, такие как площадь Хаст-Имам, где расположены медресе Барак-Хан, мечеть Тилла-Шейха, мавзолей святого Абу-Бакра Каффаля Шаши, Коран халифа Османа, Ташкентский метрополитен, рынки Алай и Чорсу.

В объектив российских телевизионщиков также попадет Площадь независимости и гуманизма, сквер Амира Темура, Музей истории Тимуридов, Японский сад, мавзолей Шейха Ховенди ат-Тахура, Государственный музей прикладного искусства Узбекистана.

Добавим, что в начале октября т.г. на российском телеканале «НТВ» состоялся показ передачи «Двойные стандарты. Тут вам не там», который был подготовлен в сотрудничестве с Госкомтуризмом.

Несколько дней назад в эфир телеканала «Культура» вышел проект «Узбекистан. Обретённые откровения», рассказывающий о богатом культурном и духовном наследии страны.

(Автор: Диана Алиева)