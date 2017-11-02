В туркменской Авазе проводится международный форум по туризму

2017-11-02 08:29 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Международная туристическая выставка и конференция "Туризм и путешествие" проводится в четверг в прикаспийском курорте "Аваза", сообщает источник, близкий к организации мероприятия.

Согласно данным Государственного комитета Туркменистана по туризму, в форуме принимают участие руководители и специалисты национальных турагентств многих стран, иностранные инвесторы, аналитики и эксперты рынка мировой туристической индустрии.

"Цель и задача международной туристической выставки и конференции - стать коммуникационной и дискуссионной площадкой для налаживания деловых контактов между представителями компаний в области турбизнеса, финансовых, проектных и строительных организаций, производителей и поставщиков туристских товаров и услуг",- сказано в пресс-релизе.

Деловая программа включит в себя круглые столы и рабочие встречи.

Форум собрал делегатов из более чем двадцати государств: России, Китая, США, Великобритании, Австралии, Бразилии, Германии, Чехии, Польши, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Дании, Сербии, Италии, Ирана, Индии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины и других.

Индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт "Аваза" - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные льготы.

Через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний

Дехистан.

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(Автор: Гусейн Гасанов)