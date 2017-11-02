Узбекистан и ООН усилят взаимодействие в борьбе с наркотрафиком

2017-11-02 08:53 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вопросы принятия скоординированных мер по борьбе с наркотрафиком, преступностью и терроризмом обсуждены на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с заместителем Генсека ООН, исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Юрием Федотовым, состоявшейся в Ташкенте накануне.

Как информирует пресс-служба главы государства, в настоящее время проводятся совместные мероприятия и реализуются проекты в рамках принятых в Узбекистане «дорожных карт» по расширению практического взаимодействия с ООН.

На встрече подчеркнуто, что Узбекистан придает важное значение углублению сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью и международным терроризмом.

Осуществляются национальные и региональные проекты по указанным направлениям при техническом содействии Управления. В Ташкенте действует представительство данной структуры ООН по региону Центральной Азии.

Юрий Федотов высоко оценил проводимую главой государства политику по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, укреплению взаимовыгодного сотрудничества со странами региона.

Особо отмечена актуальность и своевременность инициатив президента Узбекистана, озвученных на прошедшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

(Автор: Диана Алиева)