В движении поездов Бакинского метрополитена возникла проблема – ВИДЕО

2017-11-02 09:13 | www.oxu.az | 4

Возникла проблема в движении поездов в бакинском метро.

Как заявил Oxu.Az глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев, в 8:04 в поезде, пущенном по маршруту №15 на станции метро «Ази Асланов» возникли технические проблемы:

«По этой причине данный поезд был снят с линии. В движении поездов на станции «Ази Асланов» возникла задержка. Поезда вернули на станции «Ахмедли» и «Нефтчиляр». Примерно полчаса на станции метро «Ази Асланов» поезда не ходили. Движение было восстановлено в 8:30».

А.М.

