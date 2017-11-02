Трамп выступил за смертную казнь для нью-йоркского террориста

2017-11-02 09:20 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке Сайфулло Саипову, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертной казни, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нью-йоркский террорист был рад, когда просил повесить флаг ИГ* в своей больничной палате.

Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!" — написал глава Белого дома в своем Twitter.

​Ранее Саипову были предъявлены обвинения в терроризме, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

"После атаки прошло только 24 часа, расследование активно продолжается. Мы посмотрим, по каким пунктам ему будут в итоге предъявлены обвинения.

Некоторые из них могут караться смертной казнью, некоторые — пожизненным сроком как максимальной мерой", — отметил он.

Н.Г.