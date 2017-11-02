Бежавший заключенный убит – ОБНОВЛЕНО

2017-11-02 09:26 | www.oxu.az | 5

В Гарадагском районе Баку произошел вооруженный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с группой вооруженных лиц во время операции по задержанию Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа».

В результате Э.Мамедов был убит. Еще два человека пострадали. Они были доставлены в Клинический медицинский центр №1. Один из них – Анар Аскеров 1988 г.р., который вез «Годжа» на грузовом автомобиле. Другой раненый – Шахмар Баялизаде 1993 г.р.

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Задержан криминальный авторитет, который сбежал 23 октября во время планового этапирования заключенных в город Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Этибар Мамедов, по прозвищу «Годжа» был арестован в результате специальной операции правоохранительных органов в Гарадагском районе.

Отмечается, что во время операции произошла перестрелка между полицейскими и бандитами, в результате чего был убит человек. Сам Этибар Мамедов не пострадал.

С.Б.

