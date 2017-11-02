КНДР разрабатывает улучшенную модификацию ракеты, способную достичь побережья США

2017-11-02 09:25 | www.trend.az | 4

КНДР в настоящее время работает над улучшенной модификацией межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Как сообщил в среду со ссылкой на источник в американском правительстве телеканал CNN, доработанная ракета, потенциально способная достичь территории США, может быть готова к запуску менее чем через полгода, передает ТАСС.

По его сведениям, усовершенствования коснутся ядерного топлива боеголовки, пусковых установок, а также систем управления и наведения. Согласно утверждению телеканала, усилия Пхеньяна вынуждают Вашингтон пересмотреть сроки, по истечении которых КНДР будет представлять реальную угрозу для страны, а также корректировать варианты военного реагирования.

4 июля в КНДР был осуществлен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Согласно заявлению КНДР, она достигла высоты 2 тыс. 802 км и за 39 минут пролетела 933 км (Минобороны РФ назвало другие параметры полета: высота - 535 км, дальность - около 510 км). При втором пуске 28 июля дальность полета "Хвасон-14", по сообщениям СМИ КНДР, составила 1 тыс. км, максимальная высота - 3 тыс. 725 км, время полета - 47 минут (по данным Минобороны РФ, ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км).