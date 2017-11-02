Число погибших при стрельбе у магазина Walmart в США выросло до трех (ОБНОВЛЕНО)

2017-11-02 09:29 | www.trend.az | 4

09:29 (UTC+4) Число погибших в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, увеличилось до трех человек, заявила городская полиция, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека.

"В настоящий момент никто не задержан. К сожалению, женщина, транспортированная (в больницу) с ранениями, скончалась. Подтверждаем трех погибших", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Стрельба произошла около универмага Walmart во вторник вечером по местному времени. По данным местного телеканала KMGH-TV, данных о возможных связях произошедшего с терроризмом на данном этапе нет.

06:17 (UTC+4) Два человека погибли в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, передает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

"Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована (в больницу)", - говорится в сообщении полиции в Twitter.