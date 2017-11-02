В Азербайджане распространена официальная информация в связи со вторым сбежавшим заключенным (версия 2)

2017-11-02 09:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - При задержании убит криминальный авторитет Этибар Мамедов, известный в преступном мире под кличкой "Годжа". Об этом сообщил Trend в четверг глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов.

Мамедов был одним из двух заключенных, совершивших побег 23 октября в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула.

Ранее Генпрокуратура и минюст распространили совместное сообщение о том, что 23 октября Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами, арестованные по обвинению в особо тяжких преступлениях, в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула сбежали на территории поселка Баладжары.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия), создана следственная группа, проведены безотлагательные следственные действия.

В результате комплексных оперативно-розыскных мер, проведенных Пенитенциарной службой минюста, 26 октября сбежавший из-под ареста Али Агами был арестован и помещен в следственный изолятор.

В связи с побегом заключенных 21 руководящий и ответственный работник Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана был привлечен к дисциплинарной ответственности, в том числе 15 человек были уволены из органов юстиции или освобождены от занимаемой должности, четыре человека, в том числе бывший командир конвойного батальона Пенитенциарной службы полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев, арестованы и привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями.

(Автор: Эльчин Мехтиев)