Турции предложено помочь в восстановлении инфраструктуры городов Ирака

2017-11-02 09:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ирак призвал Турцию оказать содействие в восстановлении инфраструктуры городов, освобожденных от контроля террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), пишут в четверг иракские СМИ.

Сообщается, что для восстановления инфраструктуры освобожденных от ИГ городов, Ираку требуются инвестиции в размере 100 миллиардов долларов.

Согласно сообщению, Ирак также готов передать Турции подряды на строительство школ, учебных заведений, а также больниц в освобожденных от ИГ городах. Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция готова оказать Ираку поддержку в восстановлении инфраструктуры в освобожденных от ИГ городах.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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